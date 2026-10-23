Росія атакувала підприємство в Чернігові, під завалами можуть бути люди

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Удень 23 жовтня російські війська атакували безпілотниками підприємство в Чернігові. Унаслідок удару під завалами опинилися люди.

Спочатку Брижинський повідомив, що на півночі Чернігова ворог атакував термінал "Нової пошти".

Однак пізніше він уточнив, що зафіксовано падіння російського дрона на територію одного з підприємств міста.

Внаслідок ворожого удару підприємство зазнало руйнувань. Попередньо, під завалами перебувають люди.

Про це повідомляється з посиланням на Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

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