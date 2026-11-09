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Росія атакувала Полтаву та область: пошкоджено підприємства, є постраждалий

UA NEWS 09 Листопада 2026 22:16
Росія атакувала Полтаву та область: пошкоджено підприємства, є постраждалий
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Увечері 9 листопада російські війська атакували Полтаву та Полтавську область. Унаслідок обстрілу зафіксували влучання на території приватних підприємств. Також уламки ворожого безпілотника впали на приватний житловий будинок. Унаслідок цього постраждав чоловік.


У Кременчуці зафіксовано влучання БпЛА по промисловому підприємству. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Також у місті зафіксовано влучання БпЛА по території приватного підприємства. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Крім того, ворог вдарив по території приватного підприємства у Полтаві. 

Уламки БпЛА впали на житловий будинок 

В Омельницькій громаді відбулося падіння уламків БпЛА на приватний житловий будинок. Виникла пожежа.
 

Постраждав 60-річний чоловік - він отримав опіки верхніх кінцівок. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. 

Атака на Полтавщину 9 листопада

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Російський удар знищив дитячий реабілітаційний центр у Кременчуці.

У Кременчуці Полтавської області внаслідок атаки російських безпілотників виникли пожежі на двох об’єктах.

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