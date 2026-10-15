Росія атакувала Прикарпаття реактивними дронами, у Коломиї пролунали вибухи

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Вранці 15 жовтня у Коломиї Івано-Франківської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські військові спрямували на місто реактивні безпілотники.

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області почали оголошувати о 04:02 – під ранок 15 жовтня. Тим часом усю ніч до Заходу України намагалися долетіти реактивні БпЛА російської армії. Про загрозу для Прикарпаття повідомляли Повітряні сили.

Щонайменше один із дронів ворога дістався до міста Коломиї, там прогримів вибух. Також було чутно звуки роботи Протиповітряної оборони.

Інформації про наслідки атаки по Івано-Франківській області цієї ночі поки що не було. Загроза на момент публікації минула – оголошено відбій, але масований наліт дронів по Україні триває.

Уламки збитого безпілотника впали на територію одного з підприємств – про це о 05:40 повідомив міський голова Богдан Станіславський у фейсбуці. Загиблих та поранених, на щастя, немає.

Джерело: Суспільне

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкодженоквартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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