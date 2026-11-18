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У ніч проти 18 листопада російські війська завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури Житомирської громади. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

«Цієї ночі росіяни атакували об’єкт промислової інфраструктури у Житомирській громаді. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували», — написав він.

За словами Бунечка, інформація про загиблих або травмованих унаслідок атаки не надходила.

Робота рятувальників була ускладнена постійною загрозою повторних російських ударів.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Facebook.

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