Росія атакувала Рівне, пошкоджено цивільну інфраструктуру

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У Рівному вранці 16 жовтня пролунала серія вибухів під час російської повітряної атаки. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, зокрема житлові об’єкти. На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Рівне та область перебували під російською атакою протягом усієї ночі. Уранці вибухи в обласному центрі лунали кілька разів.

Близько 6:12 у Рівному знову було чути вибухи. За кілька хвилин до цього Повітряні сили Збройних сил України попереджали про рух реактивного безпілотника з півночі в напрямку міста.

Станом на 6:14 повідомлялося про нові повітряні цілі, які рухалися з півночі Житомирської та Рівненської областей у західному напрямку. Також під загрозою опинилися Луцьк та Волинська область.

Згодом, о 6:35 та 6:39, у Рівному знову пролунали вибухи.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив про ураження цивільної інфраструктури внаслідок російської атаки.

За його словами, серед пошкоджених об’єктів є житлова інфраструктура. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків удару.

Інформація про масштаби руйнувань та інші можливі наслідки атаки уточнюється.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

У Хмельницькому вранці 16 жовтня пролунали вибухи під час російської повітряної атаки на Україну. Незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.

Упродовж доби російські війська завдали 669 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

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