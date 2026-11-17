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Уночі російські війська атакували шість районів Дніпропетровської області. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, приватні й багатоквартирні будинки.

У Дніпрі внаслідок російських ударів пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура та приватна оселя.

У Павлоградському районі зафіксували пошкодження підприємства й автомобілів. У Кривому Розі під удар потрапили підприємство, приватний будинок та інфраструктура.

На Нікопольщині російські війська обстріляли райцентр, Марганецьку та Покровську громади.

У Верхньодніпровській громаді Кам’янського району окупанти завдали удару по інфраструктурі. А в Шахтарській громаді Синельниківського району пошкоджений багатоквартирний будинок.

Рятувальники ліквідовують пожежі, які виникли внаслідок влучань. Інформація про наслідки нічних атак уточнюється.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

Крім того, російські війська протягом доби 16 листопада майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й ракетами. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, житлові будинки й автомобілі.

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