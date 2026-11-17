Росія атакувала шість районів Дніпропетровщини, пошкоджені підприємства та інфраструктура
Уночі російські війська атакували шість районів Дніпропетровської області. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, приватні й багатоквартирні будинки.
У Дніпрі внаслідок російських ударів пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура та приватна оселя.
У Павлоградському районі зафіксували пошкодження підприємства й автомобілів. У Кривому Розі під удар потрапили підприємство, приватний будинок та інфраструктура.
На Нікопольщині російські війська обстріляли райцентр, Марганецьку та Покровську громади.
У Верхньодніпровській громаді Кам’янського району окупанти завдали удару по інфраструктурі. А в Шахтарській громаді Синельниківського району пошкоджений багатоквартирний будинок.
Рятувальники ліквідовують пожежі, які виникли внаслідок влучань. Інформація про наслідки нічних атак уточнюється.
Про це повідомляє ДСНС України.
У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.
Крім того, російські війська протягом доби 16 листопада майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й ракетами. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, житлові будинки й автомобілі.