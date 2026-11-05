Вночі Росія атакувала склад служби доставки, енергетичну інфраструктуру та навчальний заклад на Одещині

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На півдні Одеської області 5 листопада внаслідок російської атаки частково зруйновано складське приміщення служби доставки, пошкоджено об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, а також навчальний заклад.

«На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.

За словами Олега Кіпера, частково зруйноване складське приміщення служби доставки. Крім того, пошкоджень зазнала адміністративна будівля приватного підприємства, яке виготовляє медичні вироби.

Також у коледжі та гуртожитку вибито вікна.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок атаки немає. На місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Телеграмі.

У ніч на 5 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпро та місто Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів виникли пожежі у приватному секторі та на об’єктах критичної інфраструктури. Троє людей дістали поранення.

У ніч проти 5 листопада російська окупаційна армія атакуєКиїв ударними безпілотниками. У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа.

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

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