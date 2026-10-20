Росія атакувала склади Епіцентру на Волині

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У ніч проти 20 жовтня російські війська майже щогодини запускали ударні безпілотники по Волинській області. Найбільше постраждав Ковель, де пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування, стоянку вантажівок і складські приміщення на території «Епіцентру». За попередніми даними, загиблих і травмованих немає.

Для Волинської області ніч стала черговим періодом інтенсивних російських атак. У небі над регіоном зафіксували близько 15 безпілотників, зокрема реактивні «Шахеди». Кілька дронів згодом перемістилися на територію Львівської області.

Як і в попередні дні, російські війська спрямовували удари по об’єктах енергетичної інфраструктури та цивільних об’єктах.

Найбільше від нічної атаки постраждав Ковель. За інформацією Волинської ОВА, у місті пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування автомобілів і стоянку для вантажівок із напівпричепами.

Також удар припав на територію торговельного центру «Епіцентр», де зазнали пошкоджень складські приміщення.

У Волинській обласній військовій адміністрації наголосили, що, попри інтенсивність російських атак, обійшлося без людських жертв.

«Найголовніше — попри чергову важку ніч, на Волині немає загиблих і травмованих. І це справді велике полегшення, зважаючи на інтенсивність ворожих атак», — зазначили в ОВА.

Станом на 09:00 більша частина Волинської області була зі світлом. Без електропостачання залишалися лише кілька населених пунктів Луцького району.

Отже, наслідки нічної атаки охопили цивільну та енергетичну інфраструктуру регіону, однак, за даними обласної військової адміністрації, інформації про загиблих і поранених не надходило.

Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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