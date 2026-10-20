Росія атакувала склади у Дніпрі, є загиблі та поранені

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Вранці 20 жовтня російські війська атакували Дніпро безпілотником. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Троє постраждалих перебувають у лікарнях, двоє з них — у тяжкому та вкрай тяжкому станах. У передмісті міста спалахнула пожежа на складських приміщеннях.

Станом на 13:40 стало відомо про двох загиблих унаслідок російської атаки.

За словами начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, тіла людей рятувальники виявили під час ліквідації пожежі. Наразі особи загиблих встановлюють.

Станом на 11:00 кількість поранених унаслідок удару по Дніпру зросла до чотирьох осіб. Ще двох чоловіків госпіталізували.

За наявною інформацією, 33-річний чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані — він отримав опіки всього тіла. Також опіки дістав 30-річний чоловік, стан якого медики оцінюють як тяжкий.

Раніше, станом на 09:25, повідомлялося про трьох поранених. Тоді стало відомо, що 27-річного чоловіка з опіками у важкому стані госпіталізували.

О 10:38 у Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що, за попередніми даними, російські військові атакували Дніпро безпілотником. Прокурори документують наслідки обстрілу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

О 08:41 начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про пожежу внаслідок удару по Дніпру. Згодом стало відомо, що у передмісті зайнялися складські приміщення.

Близько 08:25 у Дніпрі пролунало кілька вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. Напередодні Повітряні сили Збройних сил України попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку міста.

Рятувальники та інші екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Інформація щодо пошкоджень і обставин удару уточнюється.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Києві вдень 20 жовтня під час повітряної тривоги зафіксували влучання ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу та падіння уламків поблизу житлових будинків. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

У ніч проти 20 жовтня російські війська майже щогодини запускали ударні безпілотники по Волинській області. Найбільше постраждав Ковель, де пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування, стоянку вантажівок і складські приміщення на території «Епіцентру». За попередніми даними, загиблих і травмованих немає.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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