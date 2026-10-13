Росія атакувала складську будівлю в Запоріжжі, є поранений
Російські війська завдали удару по складській будівлі в Запоріжжі. Унаслідок атаки поранення дістав 41-річний чоловік, йому надають необхідну медичну допомогу.
За його словами, внаслідок влучання на території складської будівлі виникла пожежа.
«Ворог вдарив по складській будівлі в Запоріжжі. Виникла пожежа. Рятувальники її вже ліквідували», — написав Семікін.
Пожежу вдалося загасити. На місці атаки працюють відповідні служби, які встановлюють обставини події та уточнюють її наслідки.
Інформація щодо пошкоджень і постраждалих може оновлюватися.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Телеграмі.
Крім того, російські війська зруйнували торговельний центр «Епіцентр» у Дніпрі, який працював у місті 19 років. Про це заявила компанія.
З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.
Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.
Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.
Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.