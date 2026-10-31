Росія атакувала Суми реактивними дронами та FPV, є влучання у промисловій зоні

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Уранці російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Сумах реактивними безпілотниками та FPV-дронами на оптоволокні. Зафіксовано кілька влучань у промисловій зоні, уражено великогабаритний автомобіль.

«Ранком суботи ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури у Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Внаслідок ударів реактивними БпЛА та FPV на оптоволокні зафіксовано кілька локацій влучань у промисловій зоні, уражено великогабаритну автівку», — написав Кривошеєнко.

За його словами, за попередніми даними, постраждалих немає.

На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники вже локалізували займання.

Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Телеграмі.

Унаслідок російських обстрілів залізничної інфраструктури Дніпра та підвищеного ризику нових атак значна кількість поїздів рухається із суттєвими затримками.

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та житлові райони України. Унаслідок обстрілів Сумщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини та Запоріжжя є загиблі й поранені.

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