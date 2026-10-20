Росія атакувала Тернопільщину та пошкодила три енергетичні об’єкти та житлові будинки

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У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Тернопільську область ударними безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено три енергетичні об’єкти та житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Протягом ночі ворожі БпЛА неодноразово заходили в повітряний простір Тернопільщини. Унаслідок обстрілів пошкоджено три об'єкти енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі та приватні домогосподарства в Чортківському районі.

Голова військової адміністрації наголосив, що російські війська цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити населення без електроенергії та теплопостачання.

Наразі на пошкоджених об'єктах працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожих ударів. Станом на 08:00 інформації про постраждалих не надходило.

Джерело: Тарас Пастух

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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