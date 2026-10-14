Росія атакувала ТЕЦ у Києві та енергооб’єкти на Київщині, є загиблі й поранені

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Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

Від самого ранку енергетики та рятувальники працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж, розбір завалів і першочергові відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

Основними цілями російських балістичних ракет стали об’єкти енергетичної системи Києва, Харкова та Харківської області. У столиці атакували всі три міські ТЕЦ. Також російські війська завдали ударів по критично важливих об’єктах на Київщині, які забезпечують електроживлення столиці та центральних регіонів України.

За наявною інформацією, внаслідок вечірнього удару по багатоповерховому будинку в Києві загинули двоє людей, ще 25 дістали поранення.

Крім того, під час ранкової атаки на столицю загинула ще одна людина, ще одна постраждала.

Роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають.

Під ударом також опинилися залізничні об’єкти в п’яти областях України. Завдяки завчасній евакуації працівників постраждалих немає.

Наразі на пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи.

До ліквідації наслідків російської атаки залучені рятувальники, поліцейські, медики, енергетики та інші фахівці, які допомагають постраждалим і відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Про це повідомив Сергій Корецький.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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