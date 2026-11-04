Росія атакувала торговельний центр в Одесі, спалахнула пожежа
Російські війська атакували торговельний центр в Одесі, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.
«Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на більшу площу», — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
У ніч проти 4 листопада Росія запустила по Україні 310 ударних безпілотників, зокрема 81 реактивний. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 272 ворожі БпЛА, ще понад 20 залишалися в повітрі.
У Повітряних силах зазначили, що бойова робота тривала й після оприлюднення попередніх результатів.
Також Генштаб оновив дані про втрати армії РФ станом на 4 листопада.
РФ втратила 138 важких вогнеметних систем від початку повномасштабної війни.
Українські військові у жовтні уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів у Росії.
ЗСУ уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області, зафіксовані пошкодження.
Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів.