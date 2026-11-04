Росія атакувала торговельний центр в Одесі, спалахнула пожежа

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Російські війська атакували торговельний центр в Одесі, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

«Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на більшу площу», — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У ніч проти 4 листопада Росія запустила по Україні 310 ударних безпілотників, зокрема 81 реактивний. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 272 ворожі БпЛА, ще понад 20 залишалися в повітрі.

У Повітряних силах зазначили, що бойова робота тривала й після оприлюднення попередніх результатів.

Також Генштаб оновив дані про втрати армії РФ станом на 4 листопада.

РФ втратила 138 важких вогнеметних систем від початку повномасштабної війни.

Українські військові у жовтні уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів у Росії.

ЗСУ уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області, зафіксовані пошкодження.

Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів.

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