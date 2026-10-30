Росія атакувала торговий центр у Харкові реактивним дроном, є поранений

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Російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Київському району Харкова. Влучання зафіксували в будівлю одного з торгових центрів, після чого на місці виникла пожежа. Відомо про одну постраждалу людину.

За попередньою інформацією міської влади, російські війська застосували для атаки на місто реактивний безпілотник.

Згодом Ігор Терехов уточнив, що ціллю став один із торгових центрів у Київському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.

«Ворог завдав удару реактивним БПЛА по Київському району. Наслідки уточнюємо... За уточненою інформацією, удар прийшовся по одному з ТЦ. На місці удару пожежа», — зазначив міський голова.

На місці працюють профільні та екстрені служби. Інформацію про масштаби руйнувань і можливі наслідки атаки продовжують уточнювати.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив влучання російського безпілотника в торговий центр та повідомив про поранену людину.

«Зафіксовано ворожий удар дроном по Київському району... За попередньою інформацією, "прильот" по ТЦ. Внаслідок "прильоту" в Київському району одна людина постраждала. Медики надають всю необхідну допомогу», — повідомив Синєгубов.

Медики надають постраждалому необхідну допомогу. Інформація щодо стану людини та інших можливих наслідків російської атаки уточнюється.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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