Росія атакувала тролейбус у Запоріжжі: троє жінок дістали поранення

0:00 / 0:00

29 жовтня російські війська атакували муніципальний тролейбус у Запоріжжі FPV-дроном. Унаслідок удару постраждали троє жінок.

У тяжкому стані перебуває 56-річна жінка. Ще дві пасажирки віком 71 та 66 років дістали легкі осколкові поранення ніг.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/original-25-1.mp4

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Унаслідок російських атак на село Біленьке Запорізького району загинув 49-річний чоловік, ще троє чоловіків дістали поранення. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.

Харків, Запоріжжя, Вінниця та Полтава — під ударами опинилися Епіцентри.

Читай нас у