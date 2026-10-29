Росія атакувала тролейбус у Запоріжжі: троє жінок дістали поранення
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29 жовтня російські війська атакували муніципальний тролейбус у Запоріжжі FPV-дроном. Унаслідок удару постраждали троє жінок.
У тяжкому стані перебуває 56-річна жінка. Ще дві пасажирки віком 71 та 66 років дістали легкі осколкові поранення ніг.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація
Унаслідок російських атак на село Біленьке Запорізького району загинув 49-річний чоловік, ще троє чоловіків дістали поранення. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
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