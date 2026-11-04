Росія атакувала цивільне підприємство на Харківщині, спалахнула пожежа

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Російські війська 4 листопада завдали удару двома безпілотниками по цивільному підприємству у Златополі Харківської області. Внаслідок атаки знищено частину продукції, пошкоджено виробниче обладнання та складські приміщення, виникла масштабна пожежа.

«Сьогодні російські терористичні війська вкотре атакували громаду, завдавши удару двома безпілотними літальними апаратами невстановленого типу по цивільному підприємству. Внаслідок ворожої атаки підприємство зазнало значних руйнувань», — ідеться у повідомленні.

За інформацією Миколи Бакшеєва, пошкоджено складські приміщення з готовою продукцією, виробниче обладнання та значну кількість харчових товарів.

«Після влучання на території складських приміщень виникла масштабна пожежа. Рятувальники ДСНС провели роботи з її ліквідації. Також пошкоджень зазнали суміжні виробничі та господарські будівлі підприємства», — розповів міський голова.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих унаслідок російської атаки немає.

Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв у Телеграмі.

Нагадаємо, 4 листопада російські війська завдали двох ударів по Вільнянську Запорізької області. Унаслідок атаки загинули двоє людей, у багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа.

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