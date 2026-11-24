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У ніч на 24 листопада російські війська запустили по Україні 96 безпілотників, дві третини з яких були реактивними. Сили протиповітряної оборони збили або придушили 73 ворожі БпЛА.

росія у ніч на 24 листопада запустила по Україні 96 дронів, дві третини з яких - реактивні. Збито або придушено 73 з них, у тому числі 70% реактивних.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 листопада (з 18:00 23 листопада) противник атакував:

96 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія»;

із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed (45 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів», – повідомили у ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, попередили в ПС ЗСУ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 23 листопада, українські захисники ліквідували ще 1848 військових РФ. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 24 листопада 2026 року.

На фронті зафіксували 123 зіткнення, найгарячіша ситуація — на Костянтинівському напрям.

На фронті за добу відбулося 149 боєзіткнень, найгарячіше було на двох напрямках.

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