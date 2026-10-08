Росія атакувала Україну дронами, ППО знищила та подавила 126 БпЛА

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У ніч на 8 жовтня, починаючи з 18:00 7 жовтня, російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками. Серед них були БпЛА типу Shahed, зокрема 82 реактивні дрони, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Для запусків противник використав напрямки Орел, Курськ, Шаталово в РФ, тимчасово окупований Донецьк та тимчасово окуповану територію АР Крим — Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 126 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Водночас російська атака мала наслідки.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях. Ще на чотирьох локаціях зафіксували падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

Станом на 09:30 атака противника ще тривала. У повітряному просторі залишалося кілька ворожих безпілотників.

Українців закликали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Упродовж минулої доби російські війська завдали 970 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак по Запорізькому району троє людей отримали поранення.

У Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

У середу російські військаатакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (БХФЗ), який є одним із найбільших українських виробників на фармацевтичному ринку.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Російські загарбники вранці 7 жовтня завдали удару по критичній інфраструктурі Олександрії Кіровоградської області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі.

7 жовтня у Подільському районі Києва зафіксувалинаслідки російської атаки. Внаслідок удару загорілася офісно-складська будівля, частково зруйновано перекриття.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя.

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