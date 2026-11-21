Сили протиповітряної оборони України знищили та подавили 117 зі 148 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 20 листопада. Також ворог застосував три балістичні ракети.

За даними військових, із 18:00 п’ятниці, 20 листопада, російські загарбники атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23/С-400 із Брянської області та тимчасово окупованого Криму.

Крім того, ворог запустив 148 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема 87 реактивних, «Гербера» та дронів-імітаторів типу «Пародія». Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового в Росії, а також із тимчасово окупованого Донецька й Гвардійського в Криму.

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 суботи, 21 листопада, українська ППО знешкодила 117 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання на 19 локаціях, а падіння збитих цілей та їхніх уламків — ще на дев’яти локаціях.

Російська атака триває. Станом на ранок у повітряному просторі України перебувало близько 10 ворожих безпілотників.

Про це Повітряні сили Збройних сил України поінформували у Телеграмі.

Упродовж минулої доби, 20 листопада, російські війська завдали 489 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 22 постраждали, зокрема одна дитина.

Увечері 20 листопада російський безпілотник атакував передмістя Харкова. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них двоє хлопчиків віком 12 і 14 років. У житловому будинку спалахнула пожежа на четвертому та п’ятому поверхах.

Увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Кривому Рогу. Влучання припало на парковку біля популярного ресторану в центрі міста. Поранення дістали 20 людей, серед них троє дітей, а під час рятувальної операції росіяни повторно атакували місто реактивними безпілотниками.

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