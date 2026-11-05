Вночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами, ППО знищила 105 безпілотників

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У ніч проти 5 листопада російські війська застосували для атаки по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-35 та 128 ударних безпілотників різних типів. Серед запущених дронів 65 були реактивними.

За даними військових, атаку противник розпочав о 18:00 4 листопада. Росія запускала ракети Х-35 з акваторії Чорного моря, а безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія» — з кількох напрямків.

Пуски здійснювалися з російських міст Орел, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та АР Крим — районів Гвардійського і Чауди.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 105 ворожих безпілотників. Серед них — 48 реактивних дронів типу Shahed, а також «Гербера» та безпілотники інших типів.

Водночас кілька ударних БпЛА ще перебували в повітряному просторі України. На момент оприлюднення повідомлення бойова робота тривала.

За інформацією Повітряних сил, влучання засобів повітряного нападу противника зафіксували на 18 локаціях.

Також на дев’яти локаціях виявили падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 5 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпро та місто Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів виникли пожежі у приватному секторі та на об’єктах критичної інфраструктури. Троє людей дістали поранення.

У ніч проти 5 листопада російська окупаційна армія атакуєКиїв ударними безпілотниками. У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа.

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

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