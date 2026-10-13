Росія атакувала Україну п’ятьма ракетами та понад сотнею дронів, ППО знешкодила частину цілей

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У ніч проти 13 жовтня російські війська завдали чергового удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 88 повітряних цілей.

У ніч на 13 жовтня, починаючи з 18:00 12 жовтня, противник атакував Україну п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400 із Брянської області, дев’ятьма баражувальними боєприпасами «Бандероль»/«Дань-Т» та 108 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та АР Крим — зокрема Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 88 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них — реактивні), «Гербера» та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей та їхніх уламків на семи локаціях. Крім того, у Харкові зафіксували влучання баражувальних боєприпасів, частина з яких не досягла цілей.

Уранці 13 жовтня російська армія атакувала Львівську область. Унаслідок удару спалахнули два житлові будинки. Також в обласній адміністрації повідомили про пошкодження трьох автомобілів.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці працюють усі відповідні служби. Для атаки російські війська застосували реактивні безпілотники.

Джерело: Повітряні Сили ЗС України

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

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