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Увечері 17 листопада російські війська розпочали чергову атаку безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 126 ворожих БпЛА.

З 18:00 вівторка, 17 листопада, ворог атакував 141 ударним БПЛА типу Shahed (73 із них — реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Міллерово (РФ), а також Чауда і Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 середи, 18 листопада, ППО збила / подавила 126 безпілотників.

Зафіксовані влучання на сімох локаціях.

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомляють у Телеграмі.

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