Росія атакувала Україну ракетами та дронами, ППО знешкодила 144 цілі

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У ніч проти 11 листопада російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою та 163 безпілотниками різних типів.

Серед запущених дронів 91 був реактивним. Українська протиповітряна оборона знешкодила 144 повітряні цілі.

Починаючи з 18:00 10 листопада, противник атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря та 163 ударними БпЛА, зокрема:

Shahed, серед яких 91 реактивний;

«Гербера»;

S8000 «Бандероль»/«Дань-Т»;

дронами-імітаторами типу «Пародія».

Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська, Міллерового та Шаталового в Росії, а також із тимчасово окупованого Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 144 повітряні цілі. Серед них — 14 безпілотників «Бандероль»/«Дань-Т» та 130 БпЛА інших типів, зокрема 72 реактивні.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.

Харківська область

Уночі російські війська завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова.

Унаслідок одного з влучань на території гаражного кооперативу виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив 900 кв. м, горіли 38 гаражних боксів та 15 автомобілів.

Крім того, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражі. Одна людина постраждала. На місці працювали підрозділи ДСНС.

Дніпропетровська область

Упродовж ночі російські війська понад 10 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією.

У Павлограді та Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Покровська та Марганецька громади.

У Верхівцевській громаді Кам’янського району пошкоджено гараж, також виникла пожежа.

За інформацією обласної влади, протягом ночі українська ППО збила над регіоном 28 ворожих дронів.

Запорізька область

Увечері 10 листопада російські війська завдали удару по одному із селищ Запорізького району.

Під час ліквідації пожежі рятувальники деблокували двох травмованих жінок і доправили їх до лікарні. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Загалом унаслідок атаки поранення дістали шестеро людей.

За різними адресами рятувальники ліквідували займання чотирьох пошкоджених приватних житлових будинків, квартири на третьому поверсі багатоповерхівки, фасаду магазину та колеса напівпричепа. На місцях працювали всі екстрені служби.

Рівненська область

Унаслідок нічної атаки на Костопільську громаду пошкоджено три приватні житлові будинки. В одному з них зруйновано стіну та дах.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події працюють представники відповідних служб.

Черкаська область

Над Черкащиною українські військові знищили один російський безпілотник.

В Уманському районі внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт. Станом на ранок частина споживачів залишалася без електропостачання. Ремонтні бригади працюють із ночі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

Наслідки російських атак 10 листопада

У ніч проти 10 листопада, починаючи з 18:00 9 листопада, російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 162 ударними безпілотниками. Серед них були Shahed, зокрема 96 реактивних, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Запуски здійснювали з Брянська, Орла, Шаталового та Міллерового в Росії, а також із тимчасово окупованого Криму, зокрема району Гвардійського.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!» — повідомили у Повітряних силах.

Тоді зафіксували влучання на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на дев’яти локаціях.

Кіровоградська область

Російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі. Унаслідок удару виникла пожежа.

Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам було складно гасити вогонь. Згодом займання вдалося локалізувати, після чого розпочали роботи з його повної ліквідації.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Дніпропетровська область

У ніч проти 10 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини.

Унаслідок обстрілів пошкоджено підприємство, об’єкти інфраструктури, гаражі та автомобіль.

Зокрема, у Дніпрі після влучання виникла пожежа на підприємстві. На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Пошкодження також зафіксували у Вільногірській громаді Кам’янського району та Кривому Розі.

Київська область

За інформацією голови Київської ОДА Тимура Ткаченка, упродовж доби російські атаки на Київщині забрали життя однієї людини. Ще дев’ятеро осіб дістали поранення, серед них — неповнолітня дитина.

Найбільше руйнувань зафіксували у Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах області.

«На місцях працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається допомога. Робимо все можливе, щоб підтримати кожного, хто постраждав від ворожої атаки», — написав Тимур Ткаченко.

Полтавська область

На Полтавщині під ударом опинився Кременчуцький район. Унаслідок атаки постраждав чоловік.

Також виникла пожежа житлового будинку, господарської споруди та двох автомобілів.

Сумська область

Уранці 10 листопада російський безпілотник прицільно атакував приміський поїзд у Сумах.

«У момент удару потяг перебував на залізничній станції. Пасажирів у ньому не було, а поїзна бригада перебувала в укритті. На щастя, обійшлося без постраждалих», — повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Одеська область

Унаслідок чергової атаки по цивільній інфраструктурі Одещини втретє зазнало уражень логістичне підприємство.

Пошкоджено обладнання. Пожежу, яка виникла після удару, вже ліквідували. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працювали відповідні служби.

Вінницька область

Унаслідок чергової російської атаки на Вінниччині пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Сумська область

Уранці 9 листопада російські війська прицільно атакували в Сумах транспорт, яким пересувалися енергетики.

Унаслідок удару ворожого дрона поранення дістали троє працівників. Усіх оперативно доправили до лікарні. Попередньо, один із постраждалих зазнав важких травм. На момент повідомлення його оперували.

Черкаська область

Увечері 8 листопада та вночі сили протиповітряної оборони й мобільні вогневі групи знешкодили над Черкащиною п’ять російських ракет і п’ять безпілотників. Минулося без травмованих.

У Черкасах зафіксували наслідки ударів по критичній інфраструктурі. Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше три будинки у приватному секторі. Горів гараж.

На іншій локації понівечено будівлю приватного підприємства.

У Черкаському районі уламки ворожої цілі пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

В Уманському районі через падіння російського безпілотника в полі вигоріло вісім тюків соломи.

Рівненська область

Північ Рівненщини зазнала російської атаки ввечері та вночі. Під ударом опинилися енергетика, бізнес і житловий сектор.

Минулося без жертв.

Хмельницька область

У Хмельницькому внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні житлові будинки. Також спалахнула пожежа.

Інформація про постраждалих не надходила.

Полтавська область

У Глобинській громаді Кременчуцького району російський безпілотник влучив у територію приватного домоволодіння.

Унаслідок удару загорілася господарська будівля. За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

Дніпропетровська область

У ніч проти 9 листопада російські війська майже 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджено підприємство, у Кам’янському — інфраструктуру. У Гречаноподівській громаді Криворізького району росіяни також завдали удару по інфраструктурному об’єкту.

У Самарівському районі противник атакував Піщанську та Черкаську громади. Пошкоджено станцію технічного обслуговування та автомобілі.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр і Покровська громада.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

У Салтівському районі Харкова одна людина постраждала внаслідок російського ракетного удару вночі 11 листопада. Через влучання по території гаражного кооперативу виникла масштабна пожежа, яка охопила 900 квадратних метрів.

У ніч проти 11 листопада російські війська атакували Рівненську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу в Костопільській громаді пошкоджено три приватні будинки, в одному з яких зруйновано стіну та дах. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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