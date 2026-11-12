Росія атакувала Україну ракетами та дронами, ППО знешкодила 94 повітряні цілі

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У ніч проти 12 листопада російські війська знову атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Загалом противник застосував ракети різних типів і 123 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 94 повітряні цілі.

За даними Повітряних сил, російські війська застосували балістичні ракети «Іскандер-М», KN-23 і С-400, а також протикорабельні ракети «Циркон».

Крім того, противник запустив 123 ударні безпілотники, серед яких 73 реактивні Shahed, дрони «Гербера», S8000 «Бандероль» і «Дань-Т», а також безпілотники-імітатори типу «Пародія».

Ракетні пуски здійснювали з території Брянської, Воронезької та Курської областей Росії. Безпілотники запускали з Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. До захисту також залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 5 Бандероль/Дань-Т та 89 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!» – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Загалом влучання ворожих засобів ураження зафіксували у 17 місцях, ще у 18 локаціях впали уламки збитих цілей.

Уночі російські війська завдали удару по Київській області, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники.

В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджено, а подекуди зруйновано виробничі та складські приміщення підприємства. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

«На момент атаки на підприємстві перебували працівники. Після оголошення повітряної тривоги всі залишили територію. На щастя, там обійшлося без постраждалих», – повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

За словами голови Рівненської ОДА Олександра Коваля, російські війська атакували об'єкти енергетики та житлову забудову області.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Водночас у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів зафіксували перебої з електропостачанням.

«Зокрема, без світла Костопіль. Об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів», – написав Олександр Коваль.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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