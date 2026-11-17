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У ніч на 17 листопада російські війська застосували балістичні й крилаті ракети, керовані авіаракети та 306 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 211 повітряних цілей, влучання зафіксували на 44 локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася о 18:00 16 листопада. Російські війська запустили балістичні ракети типу «Іскандер-М», «Циркон» і С-400, крилаті ракети «Іскандер-К», а також керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Крім того, противник застосував 306 ударних безпілотників, серед яких 92 реактивні. Для атаки використовували дрони Shahed, «Гербера», S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», а також безпілотники-імітатори «Пародія».

Повітряний напад відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 12:00 підтверджено знищення або подавлення 211 повітряних цілей: трьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, трьох ракет «Бандероль»/«Дань-Т» та 205 безпілотників різних типів, зокрема 48 реактивних Shahed.

Інформацію щодо крилатих ракет та ще 60 ударних БпЛА уточнюють. Загалом влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 44 локаціях. На момент оприлюднення зведення атака тривала.

Джерело: Повітряні сили

Уночі 17 листопада російські війська атакували шість районів Дніпропетровської області. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, приватні й багатоквартирні будинки.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

Крім того, російські війська протягом доби 16 листопада майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й ракетами. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, житлові будинки й автомобілі.

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