Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку
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Уранці 21 жовтня російська армія завдала удару по Умані Черкаської області. Унаслідок атаки виникли пожежі в житловому будинку, гіпермаркеті та на його території, також пошкоджено готель.
Про це повідомив Суспільному керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець:
«Пожежу там уже ліквідували. Одна людина травмована. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився».
На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель, додав Табурець.
Джерело: Суспільне
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