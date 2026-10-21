Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку

0:00 / 0:00

Уранці 21 жовтня російська армія завдала удару по Умані Черкаської області. Унаслідок атаки виникли пожежі в житловому будинку, гіпермаркеті та на його території, також пошкоджено готель.

Про це повідомив Суспільному керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець:

«Пожежу там уже ліквідували. Одна людина травмована. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився».

На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель, додав Табурець.

Джерело: Суспільне

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Нагадаємо, російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

Читай нас у