Росія атакувала Вінницю вночі 13 листопада: є постраждалі, пошкоджено дитсадок

0:00 / 0:00

Унаслідок російського удару по Вінниці постраждали люди, а також зазнала пошкоджень будівля дитячого садка. Про наслідки атаки повідомив міський голова Сергій Моргунов.

«Дві жінки травмовані внаслідок чергової російської атаки на Вінницю. Їх доставили до лікарень, де надають необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

За даними мера, унаслідок удару горів житловий будинок, є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку. На місцях працюють екстрені служби.

Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

Читай нас у