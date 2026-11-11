Росія атакувала Волинь дронами, загорілася автостоянка

0:00 / 0:00

Сьогодні вранці, 11 листопада, на Ковельщині Волинської області внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на автостоянці.

Вогонь охопив причіп вантажівки, унаслідок чого один автомобіль було знищено, а ще три — пошкоджено.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння, не допустивши подальшого поширення полум’я.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Вранці 11 листопада Полтава опинилася під атакою російських безпілотників, у місті пролунала серія вибухів. Про це повідомили секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова та голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Також Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини, 135 тисяч споживачів без світла.

Упродовж доби, станом на ранок 11 листопада, російські загарбники атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Читай нас у