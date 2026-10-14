Росія атакувала залізничні об’єкти в п’яти областях України, — Перцовський

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У ніч проти 14 жовтня російські війська завдали масованих ударів по залізничній інфраструктурі в Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях. Унаслідок атак зафіксували суттєві матеріальні втрати, однак обійшлося без постраждалих і загиблих.

«Чергова ніч щільних ударів по залізничних обʼєктах. Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад», — зазначив Перцовський.

За його словами, масована хвиля російських атак охопила залізничну інфраструктуру одразу п’яти областей. Унаслідок ударів виникали проблеми з енергопостачанням, а через негабаритні перешкоди доводилося блокувати ключові напрямки руху.

«Вибивало енергетику, наші фахівці тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки — організовували альтернативні та забезпечували проїзд. Ключове — всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Матеріальні втрати — суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням», — підкреслив голова правління «Укрзалізниці».

Окремо Перцовський повідомив, що рух поїздів через столичний залізничний вузол тимчасово зупиняли через балістичну загрозу.

«Столичний вузол зупиняла балістична загроза, на разі — один за одним розʼїжджаються поїзди, які притримували з безпекових міркувань», — поінформував він.

Наразі залізничники працюють над ліквідацією наслідків атак і відновленням пошкодженої інфраструктури.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у Фейсбуці.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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