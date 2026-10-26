Росія атакувала Запоріжжя та Кропивницький, у Запоріжжі є поранений

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Російські війська у ніч проти 26 жовтня завдали ударів по Запоріжжю та Кропивницькому. У Запоріжжі пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю, одна людина отримала поранення. Інформації про наслідки атаки в Кропивницькому в наданому повідомленні немає.

Близько 04:00 вибухи пролунали поблизу Кропивницького. Згодом моніторингові канали повідомили про повторні пуски крилатих ракет по місту. За їхніми даними, ворог застосував дві ракети Х-59/Х-69. Інформація про наслідки уточнюється.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. На місці одного з ударів виникла пожежа. Попередньо, поранена одна людина. Наслідки атаки уточнюються.

Кількість поранених унаслідок атаки на Запоріжжя станом на 04:50 зросла до двох. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, поранення дістали 30-річна жінка та 61-річний чоловік. Їм надають необхідну допомогу.

Джерело: Запорізька ОВА

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