Росія атакувала Запоріжжя та поранила п’ятьох людей

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Унаслідок російських ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах постраждали п’ятеро людей. Загалом протягом доби російські війська завдали 910 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За його даними, російські війська здійснили 23 авіаційні удари по Кушугуму, Комишувасі, Новоіванівці, Ясній Поляні, Новотроїцькому, Жовтій Кручі, Новорозівці, Сергіївці, Заливному, Таврійському, Дудниковому, Новоіванківці, Оріхову, Васинівці, Преображенці, Червоному Яру, Василівському та Сонячному.

Також окупанти застосували 743 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони. Атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Запорожець, Веселянку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Новоолександрівку, Новотаврійське, Тернувате, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Крім того, зафіксовано п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Новояковлівці, Новопавлівці, Омельнику та Єгорівці. Ще 139 артилерійських ударів прийшлися по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Магдалинівці, Тернуватому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 75 повідомлень про пошкодження, зазначив Іван Федоров.

У ніч проти 13 жовтня російські війська завдали чергового удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 88 повітряних цілей.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

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