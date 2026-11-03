Росія атакувала житлову забудову на Хмельниччині, пошкоджено будинок і автомобілі

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У ніч проти 3 листопада російські окупанти завдали удару по житловій забудові в Шепетівському районі Хмельницької області. Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, дві квартири та два автомобілі.

За словами Сергія Тюріна, унаслідок удару пошкоджено дах багатоквартирного будинку, дві квартири та два автомобілі. Крім того, у будинку навпроти вибило вікна.

За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає. Пожеж унаслідок російської атаки також не виникло.

До ліквідації наслідків російського удару залучили комунальні служби. Вони працюють на місці пошкоджень.

Інформацію про масштаби руйнувань та остаточні наслідки атаки уточнюють.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

У ніч проти 3 листопада 2026 року російські війська завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. Під основною атакою опинився Ладижин, також вибухи та удари зафіксували у Дніпрі й Криворізькому районі.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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