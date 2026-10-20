Росія атакувала Житомирщину та пошкодила вокзал і супермаркет, спалахнули пожежі
Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.
«Зафіксовані влучання по цивільній та залізничній інфраструктурах. Унаслідок чого виникли пожежі. Наразі триває ліквідація однієї з них», — заявили рятувальники.
Крім того, піротехнічні підрозділи обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.
Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко уточнив, що російські війська цілили в енергетичну та залізничну інфраструктуру.
Унаслідок ударів пошкоджень зазнали:
будівельний супермаркет у Житомирській громаді;
залізничний вокзал в Овруцькій громаді;
залізничні колії в Олевській громаді.
На пошкоджених об’єктах виникли пожежі. Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки.
Про це повідомляють ДСНС України та начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Facebook.
Додамо, що унаслідок падіння дрона на дорогу біля Чабанів загинуло троє людей.
Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.
Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».