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Унаслідок російської атаки на Жовтоводську громаду Кам’янського району постраждали п’ятеро людей, четверо з них потрапили до лікарні. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, автомобілі, банківське відділення та магазин, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа вранці 20 листопада.

За його даними, російські війська від вечора понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Найбільших наслідків зазнала Жовтоводська громада.

До медичного закладу у стані середньої тяжкості доправили трьох жінок і чоловіка віком від 20 до 70 років. Ще одна постраждала, 87-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.

Під ударом також опинився Кривий Ріг, де російські війська атакували автозаправну станцію та об'єкти інфраструктури.

У Дніпровському районі пошкоджено приватний будинок у Любимівській громаді. У Нікопольському районі росіяни атакували Нікополь і Марганецьку громаду, де зазнали пошкоджень господарські споруди, зазначив Ганжа.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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