Росія двічі атакувала Чортків на Тернопільщині вночі 16 жовтня

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У ніч проти 16 жовтня російські війська двічі атакували Чортків у Тернопільській області. На місці влучання працюють підрозділи ДСНС.

Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

«Тернопілля знову зазнало ударів ворога. Двічі атаковано місто Чортків. На місці влучання працює ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі інформація про потерпілих не надходила.

Джерело: Тарас Пастух

Раніше чоловік, якого 14 жовтня дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі, помер у лікарні від отриманих поранень.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

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