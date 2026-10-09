Росія готова втрачати по 2 тисячі військових за метр української землі — Нацгвардія

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Російське командування готове втрачати тисячі військових заради просування навіть на незначну відстань українською територією. Про це заявив начальник штабу ДАР ОАБр Національної гвардії України Ігор Яременко. За його словами, одним із головних напрямків російських штурмів у зоні відповідальності Нацгвардії залишається Добропілля Донецької області.

За його словами, російські війська намагаються просочуватися до населених пунктів малими піхотними групами.

Водночас Сили оборони посилюють захист Добропілля та облаштовують фортифікаційні споруди, щоб не допустити захоплення міста.

"Ворог, в принципі, особливо не міняє тактику. Малі піхотні групи намагаються інфільтруватися в населені пункти, в тому числі і в Добропілля, але сили оборони, повторююся, максимально ефективно відпрацьовують ці групи, знешкоджують, не даючи ворогу шансу накопичити свої ресурси, щоб максимально — свої удари по місту Добропілля", - розповів Яременко.

Військовий наголосив, що навіть втрата невеликої ділянки території створює додаткові ризики, адже згодом українським захисникам доведеться відвойовувати її під час контратак.

"Тому максимально, я ж кажу, сконцентровано відпрацьовуємо, тому що розуміємо, що захоплення будь-якого клаптика землі ворогом - це силам оборони доведеться відвоювати і йти на штурми зустрічні", - зазначив він.

Росія не зважає на втрати та руйнує Добропілля

За словами Яременка, однією з головних небезпек залишається готовність російського командування відправляти військових у штурми, не рахуючись із їхніми втратами.

Водночас російські війська продовжують застосовувати тактику руйнування населених пунктів. По Добропіллю завдають ударів керованими авіаційними бомбами, артилерією та реактивними системами залпового вогню.

Крім того, численні безпілотники намагаються контролювати логістичні маршрути та атакують цивільну інфраструктуру.

"Тому оборона - це завжди трохи легше, але за умови того, що ворог концентрує дуже багато, і найголовніше, ворог не намагається навіть берегти життя своїх військовослужбовців, відправляючи їх просто на м’ясні штурми, так звані. Тому це і становить найбільшу небезпеку", - пояснив представник Нацгвардії.

Російські війська тиснуть по всій лінії фронту



Ігор Яременко зазначив, що Росія зосереджує основні ресурси на Донецько-Луганській агломерації, водночас намагаючись утримувати позиції на інших напрямках і готувати умови для нових штурмів.

На Харківському та Лиманському напрямках російські військові намагаються утримувати позиції на правому березі річки Оскіл і продовжують штурмові дії. За словами Яременка, такі атаки відбуваються щодня, хоча їхня інтенсивність нижча, ніж на Добропільському та Костянтинівському напрямках.

Тиск зберігається також на Сумському та Запорізькому напрямках.

"Ворог не полишає надії, він створює якраз таки тиск по всій лінії фронту, з побратимами ми спілкуємося, це стосується і Сумського, і Запорізького напрямку, тому вся лінія фронту під максимально інтенсивним тиском ворога", - сказав військовий.

Він додав, що Сили оборони України продовжують знешкоджувати та знищувати значну кількість російських військових.

За словами Яременка, масштаби втрат, на які готова йти росія заради незначного просування, свідчать про нехтування життями власних військовослужбовців.

"Росіяни просто нехтують життями своїх військовослужбовців, вони готові поміняти на метр землі української одну-дві тисячі людей, своїх військовослужбовців", - наголосив він.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник штабу ДАР ОАБр НГУ Ігор Яременко.

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