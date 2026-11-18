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Російське командування, ймовірно, готує інформаційну провокацію на Олександрівському напрямку. Мета — створити ілюзію присутності своїх військових у населених пунктах, а постановочні відео видати за підтвердження нібито здобутих успіхів на фронті.

«За наявною інформацією, командування окупаційних військ поставило завдання здійснити постановочну відеофіксацію нібито присутності російських військових у визначених населених пунктах на Олександрівському напрямку, в операційній зоні угруповання військ (сил) «Південь». Зокрема, заплановано демонстрацію російських прапорів, нанесення на стіни написів із датою запису та панорамну зйомку населених пунктів. У такий спосіб противник намагатиметься створити видимість контролю над територіями, видаючи постановочні кадри за підтвердження власних військових успіхів», - заявила Шевченко.

Вона додала, що замість реальних тактичних здобутків російське командування вкотре, ймовірно, планує вдатися до інформаційних маніпуляцій, готуючи фейкові відеодокази та доповіді для внутрішньої аудиторії й міжнародного інформаційного простору. Водночас реальна обстановка на фронті не змінюється від появи прапора в кадрі чи постановочного відео.

«Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують ефективно виконувати бойові завдання: уражають живу силу противника, знищують його озброєння та військову техніку. Усі спроби російських окупаційних військ просунутися на цьому напрямку залишаються безуспішними», - зазначила заступниця речника.

За її словами, лінія бойового зіткнення протягом тривалого часу залишається незмінною, а ситуація перебуває під контролем українських захисників.

«Жодні постановочні відео, прапори на стінах чи фейкові доповіді не змінять реальної обстановки на фронті. Інформаційними маніпуляціями неможливо здобути перемоги на полі бою», - наголосила Шевченко.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) «Південь» Анастасія Шевченко.

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