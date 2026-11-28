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Російські окупанти на Гуляйпільському напрямку намагаються прорвати українську оборону, наблизитися до Запоріжжя та створити умови для оточення міста й перерізання його логістичних шляхів через Дніпро.

За даними 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, основний удар противник зосереджує на ділянці Гірке — Верхня Терса — Воздвижівка. Саме там наразі тривають найзапекліші бої.

Російські сили розвивають наступ уздовж осі Гуляйполе — Омельник. Їхня мета — прорвати українську оборону, наблизитися до обласного центру та створити загрозу його ізоляції. У корпусі ДШВ наголошують, що стратегічним задумом окупантів на південному напрямку є оточення Запоріжжя та порушення логістики міста.

У разі виходу російських військ на рубіж приблизно за 25 км від Запоріжжя їхня артилерія, зокрема 152-мм САУ 2С19 «Мста-С», зможе діставати до переправ через Дніпро. Це створить додаткові ризики для українських маршрутів постачання. Наразі противник перебуває приблизно за 80 км від Запоріжжя.

Найважчі бої тривають на напрямку Гірке — Верхня Терса — Воздвижівка. За інформацією десантників, протягом останніх трьох місяців росіяни неодноразово намагалися прорвати оборону через Залізничне, використовуючи бронетехніку, автомобілі та мотоцикли, однак ці спроби були безуспішними.

Українські десантники продовжують утримувати позиції та відбивати штурми. Водночас російські окупанти не припиняють наступального тиску на цьому напрямку.

Джерело: 7-й корпус ДШВ ЗСУ.

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