Росія готує новий масований удар по Україні — Повітряні сили

Упродовж останніх кількох днів Україна отримує сигнали про підготовку Росії до чергової масованої атаки. Ймовірними цілями російських терористичних військ можуть знову стати об’єкти енергетики та критичної інфраструктури.



Про це заявив 16 листопада речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у телеефірі.

За словами Ігната, російські стратегічні бомбардувальники можуть протягом половини доби перелетіти на європейську частину Росії, звідки ворог може готувати наступний удар.

Він зазначив, що інформація про підготовку нової атаки надходить уже кілька днів. Тому такі повідомлення не є несподіваними для українських військових.

Ігнат наголосив, що Росія не відмовилася від намірів бити по енергетичних об'єктах та критичній інфраструктурі України. Тому Сили оборони готуються до можливої атаки.

Водночас Україна розраховує на посилення військової допомоги від партнерів. Зокрема, йдеться про боєприпаси для зенітних гармат і літаків, а також ракети малого та середнього радіуса дії.

Нагадаємо, що у ніч на 16 листопада російські війська атакували Україну 158 ударними безпілотниками, зокрема 77 реактивними дронами типу Shahed. Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 131 ворожу ціль.

Українська розвідка зафіксувала підготовку російських військ до нових масованих атак, у зв'язку з чим ключовим пріоритетом України на найближчій зустрічі у форматі «Рамштайн» стане посилення протиповітряної оборони.

Зеленський розповів про тактику прицільних ударів рф по енергетиці окремих регіонів. росія застосовує тактику концентрованих атак, обираючи окремі регіони України як ціль та протягом кількох діб завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі.