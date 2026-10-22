Росія готує пропагандистський телеміст, щоб приховати воєнні злочини в Олешках, — ГУР

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Росія підготувала інформаційну провокацію, спрямовану на приховування воєнних злочинів у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та дискредитацію Сил оборони України. Для цього Москва планує провести так званий «міжнародний телеміст» 22 жовтня 2026 року.

У ГУР заявили, що Росія реалізує чергову інформаційну операцію, щоб приховати власні злочини на окупованих територіях і послабити підтримку України з боку іноземних партнерів.

«Держава-агресор Росія підготувала та реалізує чергову інформаційну операцію з метою приховати скоєні нею воєнні злочини, зокрема в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, а також дискредитувати Сили оборони України, аби послабити підтримку нашої держави з боку іноземних партнерів», — ідеться у повідомленні розвідки.

За інформацією ГУР, захід планують розпочати 22 жовтня о 15:00. Його тема російською мовою звучить як «Прєступлєнія СОУ протів ґражданского насєлєнія Запорожской області». Захід планують провести у форматі групового відеодзвінка в застосунку Zoom.

За задумом організаторів, до пропагандистського заходу нібито мають долучитися представники 80 країн. Цільовою аудиторією визначили дипломатів країн ООН, ОБСЄ, БРІКС і СНД, а також представників міжнародних гуманітарних організацій.

Для учасників передбачили синхронний переклад англійською, іспанською та французькою мовами.

Основним доповідачем Москва призначила підсанкційного колаборанта Родіона Мірошніка. Також очікуються виступи гауляйтера тимчасово окупованих територій Запорізької області Є. Балицького, так званого «глави» російської окупаційної адміністрації в Енергодарі М. Пухова та інших представників окупаційної влади.

Крім того, організатори планують показати заздалегідь зрежисовані включення людей, яких представлятимуть як свідків і жертв нібито злочинів українських військових.

«Основним доповідачем Москва призначила підсанкційного колаборанта Родіона Мірошніка. Також плануються виступи гауляйтера тимчасово окупованих територій Запорізької області Є.Балицького, так званого “глави” російської окупаційної адміністрації в Енергодарі М. Пухова та інших. Передбачаються також зрежисовані включення фейкових “свідків та жертв злочинів ЗСУ”», — поінформували в ГУР.

Серед запланованих учасників заходу — пропагандисти російського медіа Russia Today, представники посольств РФ, а також підконтрольних російським спецслужбам організацій «Русские дома» та філій «Россотрудничества».

За даними української розвідки, до переліку країн, де представлені такі структури, входять Замбія, Кувейт, Узбекистан, Нігерія, Болгарія, Венесуела, Монголія та Малайзія.

У ГУР вважають, що приводом для проведення заходу стала необхідність відвернути увагу від воєнних злочинів Росії та катастрофічної гуманітарної ситуації в окупованих Олешках, яку українська розвідка пов’язує з діями російських окупантів.

Ще одним чинником називають посилення підтримки України з боку європейських партнерів. Зокрема, ідеться про затвердження Радою ЄС кредиту на 90 мільярдів євро та створення альянсу ЄС—Україна у сфері безпілотних літальних апаратів.

«Приводом для інформаційної операції Кремля стала необхідність відволікти увагу від воєнних злочинів Росії, зокрема від катастрофічної гуманітарної ситуації в Олешках Херсонської області, спричиненої російськими окупантами», — зауважили в ГУР.

У розвідці наголошують, що Москва намагається використати кампанію для дискредитації Збройних сил України та урядів держав Євросоюзу.

«Шляхом кампанії з дискредитації Збройних Сил України та урядів держав Європейського Союзу злочинний путінський режим сподівається послабити зовнішню підтримку України», — підсумували в ГУР.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

Наступного тижня можуть з’явитися позитивні новини щодо гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на Херсонщині.

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