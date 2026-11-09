Росія хоче розділити Україну по Дніпру та ускладнити життя українців – Зеленський

9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна група вже прибула до Об’єднаних Арабських Еміратів, а перша зустріч запланована на завтра 10 листопада.

Також глава держави розповів про результати проведеної Ставки, до якої долучилися представники прифронтових регіонів, зокрема Харкова, Херсона, Дніпра, Сум і Донеччини, а також мер Києва, урядовці та військове командування. Учасники обговорили проблеми, які потребують термінового вирішення в областях, містах і громадах, що найбільше потерпають від російських атак.

За словами Зеленського, окрему увагу приділили російській операції проти мостів та енергетичної інфраструктури. Президент наголосив, що Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру та максимально ускладнити життя мешканців міст і сіл.

Він зазначив, що заходи протидії таким атакам регулярно оновлюють. Водночас для захисту населення важлива ефективна робота всіх рівнів влади — як центральної, так і місцевої. Кабінет Міністрів готовий допомагати з вирішенням проблем, із якими не вдалося впоратися на місцях, і за потреби спрямовувати додаткові державні ресурси.

Зеленський додав, що протягом усіх років повномасштабної війни держава працює над подоланням дефіциту необхідних ресурсів, зокрема забезпечує регіони зброєю, обладнанням та енергетичними засобами. При цьому центральна влада продовжує надавати підтримку, а громади й області мають виконувати узгоджені заходи, передбачені планами стійкості.

Про це йдеться на сайті президента України.

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