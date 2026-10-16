Росія має достатньо дизельного пального для експорту попри ремонти на НПЗ, — Новак

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Російські нафтопереробні заводи забезпечені дизельним пальним у достатньому обсязі для експорту навіть під час ремонту виробничих установок.

Потужності з виробництва дизельного пального в Росії приблизно вдвічі перевищують потреби внутрішнього ринку. Це, як стверджує Новак, дає змогу країні забезпечувати експорт навіть за умов ремонтних робіт на нафтопереробних підприємствах.

Коментуючи можливі постачання російського дизеля до Сполучених Штатів Америки, Олександр Новак заявив, що питання фрахту, страхування та організації постачань буде вирішено.

Раніше президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися про постачання російського дизельного пального до США та на світові ринки.

Крім того, Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка дозволяє постачати російське дизельне пальне на світові ринки до 7 квітня 2027 року.

Про це в п’ятницю журналістам заявив віцепрем’єр Росії Олександр Новак.

Американські сенатори-республіканці Роджер Вікер та Кевін Крамер запропонували президенту України Володимиру Зеленському тимчасово припинити удари по російських енергетичних об’єктах. В обмін Сполучені Штати можуть розширити зону покриття української супутникової мережі Starlink приблизно на 300 кілометрів углиб території Росії.

Україна відновить удари по нафтопереробних заводах Росії, заявив президент Володимир Зеленський. Подробиці щодо термінів і масштабів майбутніх атак наразі не наведені.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах.

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