Росія майже 20 разів атакувала Дніпро та область за вечір, є постраждалі

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Російські війська від вечора майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

У Дніпрі пошкоджена інфраструктура.

У Павлограді пошкоджені адмінбудівля і приватний будинок.

Росіяни атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади Нікопольського району. Постраждав 44-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.

У Шахтарській громаді Синельниківського району постраждала 26-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі станом на ранок понеділка.

У лавах ЗСУ викрили агента ФСБ, який навів російську атаку на підрозділ операторів БпЛА.

Росіяни за три дні атакували енергетичну та нафтогазову інфраструктуру близько 60 разів.

На Дніпропетровщині поховали п'ятьох дітей родини Воронових, вбитих росіянами.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

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