Росія масовано атакує дронами критичну інфраструктуру Кривого Рогу

Увечері Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських безпілотників. За попередньою інформацією, дрони націлені на об’єкти критичної інфраструктури. На момент повідомлення частина ворожих БпЛА ще перебувала в повітрі.

Російські війська запустили по місту значну кількість безпілотників. Основними цілями стали об’єкти критичної інфраструктури. «Місто під масованою атакою ворожих БпЛА. Цілі — об'єкти критичної інфраструктури. Є ще ворожі БпЛА у повітрі», — написав Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Отже, на момент публікації загроза для міста ще не минула. Повітряна атака тривала, а російські безпілотники залишалися в небі. Мешканцям варто перебувати в безпечних місцях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформації про влучання, руйнування, постраждалих або перебої в роботі інфраструктури наразі не було. Дані про наслідки атаки можуть уточнюватися після її завершення. Про атаку повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У ніч на вівторок російські війська завдали удару по Кривому Рогу дронами. Про атаку повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Російські окупанти регулярно завдають ударів по Кривому Рогу. Останнім часом ворог найчастіше використовує для атак саме реактивні безпілотники, частина з яких іноді пролітає через місто транзитом до інших областей.

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