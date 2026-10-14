Росія масовано атакує Кіровоградщину, у Кропивницькому пролунали вибухи

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Кіровоградська область перебуває під масованою атакою російських військ. У Кропивницькому пролунала низка вибухів.

Вибухи пролунали в різних районах міста. У Повітряних Силах ЗСУ попереджали про ударні дрони в напрямку Кропивницького з півдня та сходу.

Як зазначив начальник ОВА Андрій Райкович, Кіровоградщина та обласний центр перебувають під масованою ворожою атакою. Цілі ворога - логістика, транспортні та промислові підприємства.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

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