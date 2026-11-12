росія масовано атакувала дронами об'єкти енергетики й теплопостачання у Білій Церкві

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Увечері 12 листопада на території Білоцерківської громади Київської області зафіксовані влучання російських безпілотників по об'єктах енерго- та теплопостачання.

«Ворог знову атакує нашу громаду. Майже щогодини ворожі безпілотники прямують у наш бік. Є влучання. Під ударом — об'єкти, від яких залежить світло і тепло в оселях білоцерківців», — повідомили у Білоцерківській міській територіальній громаді. Через пошкодження критичної інфраструктури у громаді виникла загроза перебоїв із комунальними послугами, а профільні служби вже готуються до ліквідації наслідків обстрілу.

Джерело: Білоцерківська міська територіальна громада.

У Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах Київської області запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкти ввечері 12 листопада.

Споживачі скаржаться на те, що навіть після включення світла воно доволі швидко вимикається. Навіть якщо мова не йде про відключення по графіку, чи аварійне або екстрене відключення. Енергетик ДТЕК пояснив причину.

Упродовж жовтня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без світла через російські обстріли.

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