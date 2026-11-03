Росія масовано атакувала енергетику України: названо основний напрямок

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У ніч проти 3 листопада 2026 року російські війська завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. Під основною атакою опинився Ладижин, також вибухи та удари зафіксували у Дніпрі й Криворізькому районі.

У ніч проти 3 листопада російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Основними цілями, за інформацією моніторингових каналів, стали Ладижинська та Криворізька ТЕС, а також енергетичні об'єкти Дніпра.

Найбільш інтенсивного удару, за попередніми повідомленнями, зазнав Ладижин Вінницької області. Моніторингові ресурси стверджують, що в напрямку міста запустили близько 20 крилатих ракет. Крім того, вночі повідомлялося про застосування ще 4 балістичних ракет.

Раніше моніторингові канали попереджали про рух приблизно 40 ракет у напрямку західних областей України. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони.

Російські війська також атакували Дніпропетровську область, зокрема із застосуванням балістичного озброєння.

«Росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі», – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією моніторингових каналів, серед імовірних цілей атаки була Криворізька ТЕС поблизу Зеленодольська.

Наслідки ударів по енергетичних об'єктах, масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих уточнюються.

Офіційного підтвердження кількості ракет, які атакували Ладижин, наразі немає.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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