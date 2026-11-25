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Удень 25 листопада російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та передмістю. Під атакою опинилися цивільна й енергетична інфраструктура, дві жінки дістали поранення, частина міста залишилася без електроенергії.

За даними ОВА, в Одесі пошкоджено житловий комплекс, через осколкові поранення постраждали двоє жінок. Медики надають всю необхідну допомогу.

У передмісті пошкоджено приватні логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції.

Також зазначається, що через ворожий обстріл без електропостачання залишилася частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси. Об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Перебоїв в роботі медичних установ немає.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

Джерело: Одеська ОДА (ОВА)

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