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Російські війська в ніч на 25 листопада завдали чергового масованого удару по теплоелектростанції компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу об'єкт зазнав серйозних пошкоджень, а виробництво електроенергії зупинили.

Як зазначається, під час російської атаки суттєво пошкоджено обладнання теплоелектростанції, яка наразі припинила генерацію електроенергії.

«Лише за листопад це вже третя масована атака на станції компанії», – уточнили у ДТЕК.

Про це повідомив пресцентр ДТЕК.

Удень 25 листопада російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та передмістю. Під атакою опинилися цивільна й енергетична інфраструктура, дві жінки дістали поранення, частина міста залишилася без електроенергії.

Унаслідок атак російських безпілотників у Сумській та Середино-Будській громадах загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це 25 листопада повідомила Національна поліція України.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

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